Ресурс Avia.pro: российский комплекс РЭБ в Сирии мог атаковать израильский самолет-разведчик, который устроил провокацию

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27 мая 2021, 14:53 Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии мог атаковать израильский самолет-разведчик, который устроил провокацию. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro информирует, что днем в среду, когда в арабской республике проходили выборы главы государства, на границе со страной устроил провокацию израильский разведывательный самолет. Какие конкретно действия он предпринял, в процитированной публикации не уточняется.

Сайт пишет, что, согласно имеющимся техническим сведениям, борт подвергся радиоэлектронному подавлению. Авторы ресурса полагают, что против самолета была применена российская система РЭБ.

Ранее в четверг сообщалось, что китайское издание Sohu предрекло опасные для РФ последствия в случае уничтожения ее армией американских авианосцев.

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