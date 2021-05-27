Ресурс Avia.pro: российский комплекс РЭБ в Сирии мог атаковать израильский самолет-разведчик, который устроил провокацию

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии мог атаковать израильский самолет-разведчик, который устроил провокацию. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Портал Avia.pro информирует, что днем в среду, когда в арабской республике проходили выборы главы государства, на границе со страной устроил провокацию израильский разведывательный самолет. Какие конкретно действия он предпринял, в процитированной публикации не уточняется.
Сайт пишет, что, согласно имеющимся техническим сведениям, борт подвергся радиоэлектронному подавлению. Авторы ресурса полагают, что против самолета была применена российская система РЭБ.
Ранее в четверг сообщалось, что китайское издание Sohu предрекло опасные для РФ последствия в случае уничтожения ее армией американских авианосцев.
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