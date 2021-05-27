Издание Sohu предрекло опасные для России последствия в случае уничтожения ее армией авианосцев США

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27 мая 2021, 11:57 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец, US Navy / globallookpress.com

Спрогнозированы опасные для России последствия в случае уничтожения ее армией авианосцев Соединенных Штатов. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах китайской сетевой прессы.

Как отметило интернет-издание Sohu, военные возможности Москвы позволяют ей расправиться с американскими авианосцами, но делать этого не следует. Портал констатировал, что любой удар по данным кораблям спровоцирует опасный для РФ глобальный конфликт.

Также в публикации Sohu, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что оснащенные атомными реакторами авианосцы представляют огромную угрозу для окружающей среды. Атака по судам приведет к серьезным проблемам для всей планеты, в том числе для РФ.

Как сообщалось ранее в четверг, издание Military Watch написало, что система С-500 станет ответом Москвы на все новое оружие США.

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