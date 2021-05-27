Military Watch: комплекс С-500 станет ответом России на все новое оружие США

Аргументы Недели → В мире 13+

27 мая 2021, 10:42 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО, MOD Russia / globallookpress.com

Зенитный ракетный комплекс С-500 станет ответом Российской Федерации на все новое оружие Соединенных Штатов. На это указывается в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание Military Watch пишет, что дальность поражения системы С-500 составит шестьсот километров. Данный показатель примерно втрое больше, чем у самых дальнобойных комплексов противовоздушной обороны, которыми оснащены армии западных государств.

Отмечается, что С-500, который должен поступить в распоряжение военных РФ до второго полугодия 2022-го, станет эффективным средством реагирования на создаваемые в настоящий момент вооружения США. В числе них стелс-бомбардировщик B-21, гиперзвуковой космический самолет SR-72 и другая техника.

Таким образом, С-500 будет ответом Москвы на все новое американское оружие, резюмируется в публикации Military Watch, пересказанной порталом «ПолитРоссия».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что вероятный ядерный конфликт между РФ и Штатами завершится за несколько дней.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости