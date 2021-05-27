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Sohu: возможная ядерная война между Россией и США завершится за несколько дней

, 09:38 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: возможная ядерная война между Россией и США завершится за несколько дней
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Возможный ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами завершится за несколько дней. Соответствующий прогноз содержится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Как пишет портал Sohu, противоречия в отношениях Москвы и Вашингтона способны привести к военному столкновению. При этом маловероятно, что оно перерастет в затяжное наземное противостояние с использованием традиционных средств поражения.

По мнению авторов китайского сайта, в случае начала конфронтации стороны задействуют свое оружие массового уничтожения. Ядерная война завершится за несколько дней, говорится в публикации Sohu, которую пересказали журналисты сетевого издания «ПолитРоссия».

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что три американских судна с морпехами попали под условный удар бомбардировщика Ту-22М3.

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