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Avia.pro: под условный удар российского Ту-22М3 попали три корабля США с морпехами

, 07:19 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: под условный удар российского Ту-22М3 попали три корабля США с морпехами
Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Под условный удар российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 попали три корабля Соединенных Штатов с морскими пехотинцами. Такое утверждение высказано в публикации, размещенной в интернете.

Ресурс Avia.pro пишет, что один из переброшенных в Сирию Ту-22М3 осуществил полет над Средиземным морем, в ходе которого сымитировал атаку по силам Североатлантического альянса. В процитированном материале отмечается, что под условный удар бомбардировщика попали три американских корабля, где находились до двух с половиной тысяч морских пехотинцев.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что немецкий сайт Frankfurter Rundschau перечислил оружие РФ, которое готово защитить «Северный поток – 2» в случае нападения на газопровод.

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