Портал Frankfurter Rundschau назвал оружие России, которое готово защитить «Северный поток – 2» в случае нападения

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26 мая 2021, 12:06

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах немецких интернет-СМИ появился материал, в котором названо оружие Российской Федерации, готовое защитить «Северный поток – 2» в случае нападения на данный газопровод.

Как пишет портал Frankfurter Rundschau, Москва рассматривает в качестве главного средства обороны «Северном потока – 2» свои субмарины. В процитированной публикации констатируется, что за последние годы состав флота РФ пополнили передовые подлодки проекта «Варшавянка», способные быстро и эффективно реагировать на угрозы в заданных районах Балтийского моря.

Также на защиту газопровода готовы встать надводные корабли России, ее боевая авиация и береговые ракетные комплексы «Искандер», отмечает немецкий сайт.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro сообщил, что американский бомбардировщик-ракетоносец пытался устроить провокацию перед системами С-400 в Крыму.

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