Avia.pro: бомбардировщик-ракетоносец США пытался устроить провокацию перед российскими С-400 в Крыму

Бомбардировщик-ракетоносец Соединенных Штатов пытался устроить провокацию перед российскими комплексами С-400, развернутыми на территории Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад недалеко от крымского побережья прошел самолет B-52. В процитированном материале отмечается, что, войдя в небо над Черным морем, бомбардировщик резко свернул в южном направлении.
Портал указывает на то, что действия B-52 свидетельствуют о его попытке устроить провокацию перед С-400, дислоцированными на полуострове. Согласно версии авторов сайта, целью американской стороны могло быть отслеживание реакции отечественных средств противовоздушной обороны.
Ранее в среду тот же самый ресурс предположил, что российский бомбардировщик Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз НАТО в Средиземном море.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.