Avia.pro: бомбардировщик-ракетоносец США пытался устроить провокацию перед российскими С-400 в Крыму

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26 мая 2021, 09:54 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, Msgt. Joey Swafford/Us Air / globallookpress.com

Бомбардировщик-ракетоносец Соединенных Штатов пытался устроить провокацию перед российскими комплексами С-400, развернутыми на территории Крымского полуострова. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Сетевое издание Avia.pro информирует, что некоторое время назад недалеко от крымского побережья прошел самолет B-52. В процитированном материале отмечается, что, войдя в небо над Черным морем, бомбардировщик резко свернул в южном направлении.

Портал указывает на то, что действия B-52 свидетельствуют о его попытке устроить провокацию перед С-400, дислоцированными на полуострове. Согласно версии авторов сайта, целью американской стороны могло быть отслеживание реакции отечественных средств противовоздушной обороны.

Ранее в среду тот же самый ресурс предположил, что российский бомбардировщик Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз НАТО в Средиземном море.

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