Версия Avia.pro: российский Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз НАТО в Средиземном море

Российский Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз Североатлантического альянса в Средиземном море. Такая версия содержится в материале интернет-СМИ.
Переброшенные в Сирию дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты в воздушном пространстве Средиземного моря. Сайт Avia.pro пишет, что в ходе этой тренировки один из бомбардировщиков осуществил резкий разворот на запад и направился в сторону баз НАТО в регионе. Согласно предположению авторов портала, Ту-22М3 отработал условное уничтожение данных объектов.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Military Watch констатировало, что у России уже имеется ответ на секретное космическое оружие США.
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