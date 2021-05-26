Версия Avia.pro: российский Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз НАТО в Средиземном море

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2021, 08:44 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Tу-22M3, MOD Russia / globallookpress.com

Российский Ту-22М3 мог отработать условное уничтожение баз Североатлантического альянса в Средиземном море. Такая версия содержится в материале интернет-СМИ.

Переброшенные в Сирию дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты в воздушном пространстве Средиземного моря. Сайт Avia.pro пишет, что в ходе этой тренировки один из бомбардировщиков осуществил резкий разворот на запад и направился в сторону баз НАТО в регионе. Согласно предположению авторов портала, Ту-22М3 отработал условное уничтожение данных объектов.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, издание Military Watch констатировало, что у России уже имеется ответ на секретное космическое оружие США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости