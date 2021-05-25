Появилось видео с посадкой в Сирии впервые прибывших на базу «Хмеймим» российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3

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25 мая 2021, 08:33 Источник: «Русская весна»

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео с посадкой в Сирии российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые впервые прибыли на базу «Хмеймим». Данный ролик некоторое время назад был опубликован на сайте YouTube.

Сетевое издание «Русская весна» информирует, что в ближайшие дни Ту-22М3, переброшенные на территорию арабской республики, должны совершить полеты в небе над Средиземным морем. Экипажи бомбардировщиков получат практические навыки отработки учебных задач в новых географических условиях.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили видео с погоней военных РФ за американскими бронемашинами на северо-востоке Сирии летом прошлого года.

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