Аргументы Недели В мире 13+

Появилось видео с посадкой в Сирии впервые прибывших на базу «Хмеймим» российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3

, 08:33 Источник: «Русская весна»

Появилось видео с посадкой в Сирии впервые прибывших на базу «Хмеймим» российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3
Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Появилось видео с посадкой в Сирии российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которые впервые прибыли на базу «Хмеймим». Данный ролик некоторое время назад был опубликован на сайте YouTube.

Сетевое издание «Русская весна» информирует, что в ближайшие дни Ту-22М3, переброшенные на территорию арабской республики, должны совершить полеты в небе над Средиземным морем. Экипажи бомбардировщиков получат практические навыки отработки учебных задач в новых географических условиях.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили видео с погоней военных РФ за американскими бронемашинами на северо-востоке Сирии летом прошлого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»

Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Земля", что за двадцать лет в стране была "украдена" государственная земля площадью 5 миллионов гектаров. Он сравнил эту площадь с двумя полуостровами Крым.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью