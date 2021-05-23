Появилось видео с погоней российских военных за бронемашинами США на северо-востоке Сирии летом 2020-го
23 мая 2021, 07:53
Появилось видео с погоней российских военных за бронемашинами Соединенных Штатов в Сирии летом прошлого года. Ролик изначально опубликовали в Telegram.
Инцидент, о котором идет речь, случился в августе 2020-го в северо-восточной части арабской республики. Военные РФ устроили погоню за американскими бронемашинами, которые заехали на неположенную территорию.
Согласно информации, озвученной официальным Вашингтоном, преследование привело к ДТП, в результате которого получили травмы несколько американцев.
Ранее сообщалось, что СМИ привели сведения, по которым отечественный комплекс «Панцирь-С1» уничтожил не менее пяти турецких дронов Bayraktar TB2 за один бой в Сирии.
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