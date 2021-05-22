Российский «Панцирь-С1» уничтожил не менее пяти турецких Bayraktar TB2 за один бой в Сирии в марте 2021-го

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22 мая 2021, 20:11 Источник: Аvia.pro

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», MOD Russia / globallookpress.com

Российский комплекс «Панцирь-С1» уничтожил не менее пяти турецких беспилотников Bayraktar TB2 за один бой в Сирии в марте 2021 года. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro привел данные источника, согласно которым в марте в Сирийской Арабской Республике произошел новый этап схватки «Панцирей» и Bayraktar TB2. Во время одного из боестолкновений российский комплекс атаковали сразу пять-шесть дронов. Система уничтожила все аппараты, сама при этом получив незначительные повреждения.

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