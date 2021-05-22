Российский «Панцирь-С1» уничтожил не менее пяти турецких Bayraktar TB2 за один бой в Сирии в марте 2021-го

Российский комплекс «Панцирь-С1» уничтожил не менее пяти турецких беспилотников Bayraktar TB2 за один бой в Сирии в марте 2021 года. Об этом говорится в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro привел данные источника, согласно которым в марте в Сирийской Арабской Республике произошел новый этап схватки «Панцирей» и Bayraktar TB2. Во время одного из боестолкновений российский комплекс атаковали сразу пять-шесть дронов. Система уничтожила все аппараты, сама при этом получив незначительные повреждения.
Ранее сегодня сообщалось, что отечественный эксперт Василий Дандыкин предрек фиаско спецназа НАТО в случае его высадки в Крыму.
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