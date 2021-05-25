Издание Military Watch: у России уже есть ответ на секретное космическое оружие США

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25 мая 2021, 12:45 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель МиГ-31, MOD Russia / globallookpress.com

Издание Military Watch проинформировало, что Вашингтон собирается развернуть к 2025 году восемь самолетов, подобных засекреченному военному шаттлу Boeing X-37. Предполагается, что данные аппараты могут быть использованы для нанесения ядерных ударов и нейтрализации вражеских спутников.

В публикации Military Watch, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что у Москвы уже есть ответ на космическое оружие США. В текущем году в армию РФ должна поступить система С-500, которой под силу уничтожать цели в ближнем космосе.

В данном пространстве способен также действовать истребитель МиГ-31, модернизацией которого в настоящий момент занимается российская сторона.

Ранее во вторник сайт Avia.pro написал, что всего лишь одного бомбардировщика Ту-22М3 в Сирии хватит для уничтожения британского авианосца.

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