Издание Military Watch проинформировало, что Вашингтон собирается развернуть к 2025 году восемь самолетов, подобных засекреченному военному шаттлу Boeing X-37. Предполагается, что данные аппараты могут быть использованы для нанесения ядерных ударов и нейтрализации вражеских спутников.
В публикации Military Watch, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», говорится, что у Москвы уже есть ответ на космическое оружие США. В текущем году в армию РФ должна поступить система С-500, которой под силу уничтожать цели в ближнем космосе.
В данном пространстве способен также действовать истребитель МиГ-31, модернизацией которого в настоящий момент занимается российская сторона.
Ранее во вторник сайт Avia.pro написал, что всего лишь одного бомбардировщика Ту-22М3 в Сирии хватит для уничтожения британского авианосца.
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