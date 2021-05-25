Ресурс Avia.pro: всего лишь одного российского Ту-22М3 в Сирии хватит для уничтожения британского авианосца

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25 мая 2021, 12:00 Источник: Аvia.pro

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth, Rob Arnold / globallookpress.com

Всего лишь одного российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Сирии хватит для уничтожения британского авианосца. На это указывается в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад появилась информация, по которой на территорию арабской республики прибыли три Ту-22М3. Портал Avia.pro пишет, что с помощью данных самолетов Москва сможет взять под свой контроль все Средиземноморье.

Также в процитированной публикации высказана версия, согласно которой переброска Ту-22М3 в Сирию послужила предостережением Лондону, чья авианосная группа в настоящий момент движется в восточную часть Средиземного моря. Сайт отмечает, что для уничтожения британского авианосца хватит всего лишь одного бомбардировщика.

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