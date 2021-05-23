The Trumpet: Байден, возможно, подписал «смертный приговор» Украине решением по «Северному потоку - 2»

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23 мая 2021, 16:59 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возможно, подписал «смертный приговор» Украине решением, касающимся проекта газопровода «Северный поток - 2». Соответствующая точка зрения высказана на страницах американских СМИ.

Как напоминает издание The Trumpet, некоторое время назад появилась информация, из которой следует, что администрация Байдена отказалась от санкций против оператора строительства газопровода. Решение Вашингтона означает, что «Северный поток - 2» может быть закончен, отмечается в процитированном материале.

Введение в эксплуатацию нового газопровода позволит РФ поставлять свое сырье в Западную Европу в обход Украины, которая в настоящий момент получает значимые для себя доходы как страна-транзитер. Таким образом, Джо Байден, вероятно, подписал «смертный приговор» бывшей советской республике, делается вывод в публикации The Trumpet, пересказанной «ПолитРоссией».

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