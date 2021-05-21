В Белом доме сомневаются, что смогут остановить строительство «Северного потока - 2»

Аргументы Недели → В мире 13+

21 мая 2021, 09:42 Источник: ТАСС

Белый дом, фото: Liu Jie/XinHua/ globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что помешать строительству трубопровода «Северный поток-2», который достроен на 95%, практически невозможно. Однако Вашингтон продолжает принимать меры, чтобы показать свое «негативное отношение к проекту».

«Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план … Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95 процентов?», - пояснила она.

Псаки отметила, что США предприняли «значительные шаги», когда ввели санкции против «Северного потока-2». Вашингтон продолжит показывать, что строительство трубопровода – это «плохая идея и план», добавила она.

«Мы также ввели ряд санкций в отношении должностных лиц России и россиян, которые участвуют в строительстве "Северного потока - 2", чтобы направить ясный сигнал: мы считаем, что речь идет о плохой сделке, геополитическом плане, который, по нашему мнению, подвергает риску наших союзников и партнеров на восточном фланге НАТО, а также Украину», - резюмировала пресс-секретарь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости