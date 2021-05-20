Госдеп: США сделают всё для остановки строительства «Северного потока-2»

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20 мая 2021, 09:52

Фото: соцсети

Вашингтон использует все доступные инструменты для того, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток 2», заявила заместитель представителя Госдепартамента США Джалина Портер. Об этом пишет агентство «Интерфакс Украина».

«Администрация привержена использованию всех доступных способов для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток 2»», - заявила Портер в ходе телефонного брифинга в среду.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Госдеп США проинформировал Конгресс США о решении администрации Белого дома не вводить пакет новых санкций против проекта газопровода «Северный поток 2». «США не стали вводить новые санкции против трубопровода «Северный поток 2»», - написало агентство.

В сообщении отмечается, что решение касается только работы оператора компании-оператора «Северного потока 2» - Nord Stream 2 AG.

«Администрация Байдена решила отменить санкции по соображениям национальной безопасности, хотя деятельность Nord Stream 2 AG и затронута санкционным законодательством США», - проинформировал Bloomberg.

Издание «Коммерсантъ» считает, что США делают хорошую мину при плохой игре, продолжают делать резкие заявления, для поддержания собственного международного авторитета, но, по сути уже смирились с тем, что «Северный поток-2» будет достроен.

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