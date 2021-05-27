Байден поручил разведке доложить о происхождении коронавируса в течение трех месяцев

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27 мая 2021, 15:46

Джо Байден, CNP/AdMedia / globallookpress.com

Президент США Джо Байден призвал американское разведывательное сообщество уделить больше внимания теории происхождения COVID-19 и сообщить о результатах в течение 3 месяцев. Об этом сообщает Белый дом.

Американский лидер приказал американской разведке изучить возможность того, что происхождение вируса связано с лабораторией Китая. Байден также обратился с просьбой к национальным лабораториям, чтобы те посодействовали спецслужбам.

По словам Байдена, США также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы «заставить Китай участвовать в полном, прозрачном, основанном на доказательствах международном расследовании и предоставить доступ ко всем соответствующим данным.»

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