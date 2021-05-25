Вашингтон настраивает ВОЗ против Пекина

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25 мая 2021, 14:41

Открывшаяся в Женеве ассамблея Всемирной организации здравоохранения посвящена актуальным вопросам коронавируса. Специалисты со всего мира заинтересованы в координации усилий против эпидемии.



Определённые споры возникают относительно поставок и доступа к вакцинам среди развитых и развивающихся стран. Атмосфера мероприятия также усложнена развёрнутой Вашингтоном травлей Пекина. Американцы пытаются доказать, что Китай скрывал проблему, допустив при этом распространение вируса по всему миру. Китайское же руководство согласилось передать развивающимся странам технологии производства вакцины против ковида. Однако в Белом доме заявили, что отказ от права интеллектуальной собственности на препарат сначала был принят в США. Китай начал действовать в унисон с американцами, чтобы предстать перед миром главным борцом с пандемией.



Конфронтация государств превращает площадку ВОЗ в политический инструмент. Масла в огонь подливают американские разведчики. Они пытаются доказать, что вирус распространился по миру из Института вирусологии в Ухане. Спецслужбы США манипулируют информацией о том, что коронавирус был известен ещё в 2019 году, когда в больницу попали несколько сотрудников китайской лаборатории. В Сенате США нацелены на привлечение Китая к ответственности, если будет доказана вина государства в распространении коронавируса.





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