Хроника пандемии​: число заражённых растет, все больше мутаций, история происхождения - китайская гостайна

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27 мая 2021, 01:13 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на всю борьбу медиков и учёных за судьбу человечества и массовую вакцинацию на планете, коронавирус не только не останавливает своё распространение, но ещё всё так же остаётся неизученной формой жизни.

На данный момент заражённых по всему миру уже более 168 миллионов. Совсем скоро заболевших на Земле может стать 200 миллионов человек. Пока что из-за крайне нестабильной ситуации в Южной Азии и Америке цифры не уменьшаются, а только растут. Природа коронавируса до сих пор не ясна. Большая часть людей в мире полагает, что вирус был изобретён человеческими руками. В США и Европейских странах нередко винят во всём Китай и его правительство. Ведь именно в КНР впервые возник нынешний коронавирус, причём недалеко от печально известной Уханьской лаборатории. Руководство Си Цзиньпина объявило сведения о происхождении «ковида» государственной тайной. Раскрывать подлинную информацию они явно не собираются.

Опасения вызывает и то, что нынешний коронавирус способен быстро мутировать в разные формы, становясь всё более «всепроникающим». Аналитиков сильно пугают недавние события в Индии, где заражённые «ковидом» подвергаются нападкам нового недуга, известного как мукормикоз. В 29 индийских штатах объявили полномасштабную эпидемию «чёрной плесени», вызывающей поражение глаз. Она неизвестным образом связана с мутировавшими формами коронавируса, но пока что изучается учёными. Лекарств от «плесени» пока что не существует. Медики удаляют заражённым глаза, так как только это является единственным способом остановить ненасытную болезнь. По данным 25 мая, в Индии было зафиксировано до 8800 случаев мукормикоза, и это только по официальной статистике. Какое на самом деле количество больных «чёрной плесенью» - остаётся только догадываться. Он уже превратился в глобальную проблему для целой страны. Смертность от мукормикоза – 50%, но может подняться намного выше, если лечение не будет проходить сразу же после обнаружения грибка. Более 80% заболевших «плесенью» нуждаются в срочных операциях. Многие эксперты опасаются, что загадочная болезнь может прийти и в другие страны.

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