Пресс-секретарь Пентагона заявил, что Россию «никто не называет врагом»

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27 мая 2021, 08:33 Источник: ТАСС

Пентагон, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что никто в Пентагоне не называет Россию «врагом». Так он прокомментировал предстоящие учения военных инженеров Сербии и России.

«Никто не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», - высказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Кирби хотел бы, чтобы две независимые страны – Россия и Сербия – сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения.

26 мая военнослужащие инженерных войск РФ прибыли в Сербию для участия в учениях, которые продлятся до 11 июня.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают предстоящую встречу Джо Байдена и Владимира Путина жизненно важной для обеспечения американских интересов.

В Кремле подтвердили встречу лидеров обеих стран 16 июня.

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