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Белый дом считает грядущую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США

, 21:40 Источник: ТАСС

Белый дом считает грядущую встречу Путина и Байдена жизненно важной для интересов США
Джен Псаки, Tasos Katopodis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают предстоящую встречу Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина жизненно важной для обеспечения американских интересов.

Псаки в рамках брифинга отметила, что встреча Байдена и Путина является возможностью для США поднять беспокоящие страну вопросы и двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России.

На вопрос журналистов, какой сигнал встреча президентов двух стран "пошлет противникам США", пресс-секретарь Белого дома ответила, что сигнал будет таков: американский лидер не боится принять вызов со стороны противников и воспользоваться возможностью провести личную встречу для того, чтобы обозначить сферы, которые вызывают у него озабоченность, а также найти области, где есть возможность совместной работы с другими странами.

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