В Белом доме озвучили возможные темы встречи Путина и Байдена

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава США Джо Байден в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.
Псаки в ходе брифинга во вторник заявила, что Байден и Путин, вероятнее всего, достаточно времени посвятят стратегической стабильности. По ее словам, это касается вопроса контроля над вооружениями.
Кроме того, на встрече в Женеве 16 июня американский лидер намерен поднять тему Украины и подчеркнуть поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности страны. Другой планируемой темой является Белоруссия. Уточняется, однако, что в ближайшие недели могут появиться и новые вопросы, которые обсудят главы двух стран.
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