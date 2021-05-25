В Белом доме озвучили возможные темы встречи Путина и Байдена

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25 мая 2021, 20:32 Источник: РИА "Новости"

Белый дом, pixabay.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что глава США Джо Байден в рамках встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию.

Псаки в ходе брифинга во вторник заявила, что Байден и Путин, вероятнее всего, достаточно времени посвятят стратегической стабильности. По ее словам, это касается вопроса контроля над вооружениями.

Кроме того, на встрече в Женеве 16 июня американский лидер намерен поднять тему Украины и подчеркнуть поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности страны. Другой планируемой темой является Белоруссия. Уточняется, однако, что в ближайшие недели могут появиться и новые вопросы, которые обсудят главы двух стран.

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