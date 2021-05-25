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Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня

, 17:11 Источник: Кремль

Кремль: Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Днем во вторник, 25 мая, в пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ранее аналогичную информацию предоставил телеканал CNN.

В сообщении Кремля подчеркивается, что в соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин 16 июня проведет в Женеве переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом.

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Америки предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. Впоследствии сообщалось, что встреча Путина и Байдена может состояться в Швейцарии в середине июня, но точные даты определены не были.

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