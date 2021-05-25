В CNN заявили, что встреча Путина и Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве

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25 мая 2021, 15:52

Женева, pixabay.com

Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники в администрации Джо Байдена, заявил во вторник, 25 мая, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки ожидается 15-16 июня в Женеве.

По словам журналистов, представители администрации американского лидера заявили, что к настоящему моменту Женева окончательно определена в качестве принимающего города для встречи Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Предполагается, что лидеры США и России встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена с момента его вступления в должность президента.

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