В CNN заявили, что встреча Путина и Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве
25 мая 2021, 15:52
Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники в администрации Джо Байдена, заявил во вторник, 25 мая, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки ожидается 15-16 июня в Женеве.
По словам журналистов, представители администрации американского лидера заявили, что к настоящему моменту Женева окончательно определена в качестве принимающего города для встречи Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.
Предполагается, что лидеры США и России встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена с момента его вступления в должность президента.
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