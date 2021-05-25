Аргументы Недели Политика 13+

В CNN заявили, что встреча Путина и Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве

, 15:52

В CNN заявили, что встреча Путина и Байдена ожидается 15-16 июня в Женеве
Женева, pixabay.com

Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники в администрации Джо Байдена, заявил во вторник, 25 мая, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки ожидается 15-16 июня в Женеве.

По словам журналистов, представители администрации американского лидера заявили, что к настоящему моменту Женева окончательно определена в качестве принимающего города для встречи Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина.

Предполагается, что лидеры США и России встретятся 15-16 июня в конце первой зарубежной поездки Байдена с момента его вступления в должность президента.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью