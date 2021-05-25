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В Кремле подтвердили встречу Путина и Байдена 16 июня

, 21:20 Источник: Пресс-служба Кремля

В Кремле подтвердили встречу Путина и Байдена 16 июня
В. Путин, фото с сайта Кремля

В пресс-службе Кремля подтвердили встречу президента РФ Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом 16 июня в Швейцарии. Главы двух стран встретятся в Женеве. По информации пресс-службы Кремля, Путин и Байден обсудят стратегическую стабильность и борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: "В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.

Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

Телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники в администрации Джо Байдена, заявил во вторник, 25 мая, что встреча президентов России и Соединенных Штатов Америки ожидается 15-16 июня в Женеве.

 

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