Власти США серьезно относятся к сообщениям о вторжении НЛО

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26 мая 2021, 22:55 Источник: ТАСС

НЛО, фото: pixabay.com

США серьезно относятся к сведениям о вторжении НЛО в их воздушное пространство. Администрация Джозефа Байдена вскоре раскроет общественности данные о неопознанных летающих объектах, накопленные военными и спецслужбами.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них», - пояснила она. Но есть много причин, почему правительство страны «не обсуждает публично, какую угрозу могут представлять предполагаемые НЛО». Офис директора Национальной разведки сам примет решение, в каком объеме содержание доклада будет публично раскрыто.

Так Псаки ответила на вопрос журналиста, готовы ли власти США обнародовать в полном объеме посвященный предполагаемым НЛО доклад, подготовкой которого занимается офис директора Национальной разведки США совместно с Пентагоном.

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