Байден прокомментировал слова Обамы о наличии в архивах Пентагона снимков НЛО

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22 мая 2021, 07:12 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на пресс-конференции прокомментировал заявление экс-главы страны Барака Обамы о наличии снимков неопознанных летающих объектов в архивах Пентагона.

Журналисты попросили Байдена прокомментировать слова Обамы о том, что у Пентагона имеются фотографии загадочных объектов. Действующий америкнский лидер ответил фразой: "Я бы спросил его (экс-главу Штатов. – прим. ред.) снова".

Уточняется, что перед тем, как дать слово представителю СМИ Джо Байден предупредил корреспондента, что не хотел бы слышать от него вопросы, напоминающие мемы, которые тот обычно задает.

Реакция и ответ президента США вызвали в зале аплодисменты.

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