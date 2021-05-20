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Обама ответил на вопрос журналистов о существовании НЛО

, 07:48 Источник: YouTube

Обама ответил на вопрос журналистов о существовании НЛО
бывший президент США Барак Обама, Andreas Gebert/dpa

Бывший президент США Барак Обама рассказал в беседе с журналистами, что в секретных архивах Пентагона имеются фотографии так называемых "летающих тарелок", принцип движения которых нельзя объяснить.

Обама заметил, что когда в 2008 году он стал президентом, ему хотелось узнать, располагают ли США секретными лабораториями с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций. По словам экс-главы страны, сотрудники его администрации провели небольшое расследование, после которого дали отрицательный ответ.

Барак Обама, однако, подчеркнул, что существуют реальные съемки летающих объектов, происхождение которых к настоящему моменту не установлено. Кроме того, их принцип движения не поддается объяснению.

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