В Швейцарии прокомментировали заявление Белоруссии о ситуации с рейсом Ryanair

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26 мая 2021, 14:51 Источник: РИА "Новости"

флаг Швейцарии, фото: pixabay.com

Швейцария не знала о "минировании" на борту Ryanair, никаких предупреждений Белоруссии о возможном теракте с ее стороны не было, заявил официальный представитель Федерального офиса по международным делам (МИД) страны Пьер-Алан Эльтшингер.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Лукашенко заявил, что сигнал о минировании поступил из Швейцарии. Он действовал в рамках законодательства в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске.

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