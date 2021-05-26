Лукашенко заявил, что сигнал о минировании поступил из Швейцарии

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26 мая 2021, 12:00

Фото: pixabay.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал ситуацию вокруг самолета Ryanair, совершившего экстренную посадку в Минске. Он утверждает, что сигнал о минировании поступил из Швейцарии.

Информацию о том, что самолет принуждали к посадке с помощью истребителя МиГ-29, Лукашенко назвал «абсолютной ложью». Он отметил, что «действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам». «Принуждение лайнера к посадке истребителем МиГ-29 — ложь. Задача истребителя — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации. Сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии», - сказал белорусский лидер.

«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», - также добавил Александр Лукашенко.

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