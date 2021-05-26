Лукашенко заявил, что действовал в рамках законодательства в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске

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26 мая 2021, 12:24 Источник: Пресс-служба А. Лукашенко

Александр Лукашенко, фото: president.gov.by

Украинский президент Александр Лукашенко в среду впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске. Лукашенко заявил, что власти Беларуси действуют прежде всего в интересах людей, а не чьих-то финансовых амбиций.

По его информации, в течение 2020 года "на Беларусь оказывалось беспрецедентное давление", "ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором".

"Почему обрушились на Беларусь? Потому что не сделала как все, не прогнулась и не поддалась стадному инстинкту, действовала в первую очередь в интересах людей, а не чьих-то глобальных финансовых амбиций", - сказал Лукашенко в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления.

"Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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