Asia Times: Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по высказывавшему претензии на Арктику Западу

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25 мая 2021, 16:13 Источник: «ПолитРоссия»

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин всего одной фразой нанес «нокаутирующий удар» по Западу, высказывавшему свои претензии на Арктический регион. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Издание Asia Times процитировало прозвучавшие на прошлой неделе слова Путина, который пообещал, что РФ «выбьет зубы» тем, кто собирается «откусить» от страны территории.

Согласно точке зрения издания, это заявление главы государства относилось к Арктике и стало «нокаутирующим ударом» по Западу. Владимир Путин послал четкий сигнал о том, что регион входит в сферу интересов Москвы, отмечается в публикации Asia Times, пересказанной журналистами «ПолитРоссии».

Ранее сегодня сообщалось, что китайский ресурс Sohu выступил с прогнозом, по которому в случае воздушного нападения Украины на Крым Россия разгромит ВВС соседнего государства за сутки.

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