Латвийский дипломат заявила о появлении возможных трудностей с помощью своим гражданам в Белоруссии

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25 мая 2021, 11:59

флаг Латвии, фото: pixabay.com

Парламентский секретарь министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица сообщила о возможных трудностях с оказанием помощи латвийцам, находящимся в Белоруссии, после высылки дипломатов из Минска.

«Белоруссия разрешила остаться одному техническому работнику, который будет присматривать за зданием нашего посольства. Это означает, что должны будут уехать и наши консульские сотрудники. Это те люди, которые обычно оказывают помощь гражданам Латвии, если возникают какие-то проблемы или сложности. И это те люди, которые выдавали визы соискателям убежища из Белоруссии», - пояснила она в эфире Латвийского телевидения.

Дипломат отметила, что в таком случае посольство не только не сможет оказывать помощь гражданам страны, но и Латвия на месте, в Минске, не сможет выдавать визы белорусским соискателям убежища. По ее словам, эта помощь будет доступна в посольствах других стран - членов ЕС.

«Сейчас наши возможности обеспечить безопасность наших граждан действительно очень ограничены. Каждый должен сам оценивать, но ситуация небезопасна. Соответствующее официальное заявление МИД о нахождении в Белоруссии еще последует, но нужно смотреть и понимать, что риск существует», - резюмировала она.

Ранее сообщалось, что Латвия выслала посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам дипломатического представительства республики покинуть Белоруссию. Такое решение было принято после оскорбления государственного флага Беларуси в Риге.

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