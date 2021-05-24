Депутат Рижской Думы Буров: смена флага - акт солидарности, но не стоит провоцировать белорусских хоккеистов в период ЧМ

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24 мая 2021, 20:18 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Посол Латвии Эйнарс Семанис был приглашен в МИД Беларуси в связи с действиями латвийских властей, заменивших в Риге официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 мая, в Риге около гостиницы, где проживают делегации стран-участниц ЧМ по хоккею, официальный флаг Беларуси был заменен на бело-красно-белый флаг. Замену флага провели глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Глава Рижской думы г-н Стакис заявил, что это жест – инициатива РД, доверенная ему белорусской оппозицией .Замена флага – поддержать всех тех, кто страдает от режима президента Беларуси Александра Лукашенко.

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-мэра Риги, ныне депутата РД Олега Бурова:

«Для меня ситуация с самолетом, который был посажен в Минске – неоднозначная и болезненная. Подумайте сами, военный истребитель МиГ-29 требует развернуть самолет, который летит из стран ЕС… Как такое возможно? Но тут же и иной вопрос: а где было НАТО, которые солидарны со странами ЕС? Получается, что … призрачная безопасность у той же Прибалтики? То, что развернули самолет – из ряда вон странная ситуация. Просто обострение между странами. Я очень позитивно отношусь к белорусскому народу: они добры, сердечны, хлебосольны. Жаль, что между странами возникает такая ситуация. Что касается смены флага, то это просто вызов солидарности, определенный демарш. Я уверен, что в период ЧМ просто не стоит провоцировать белорусских хоккеистов. Они не на своей территории. Подумайте, если они останутся под «новым» флагом, то что? Домой они могут не возвращаться….»

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