Латвия высылает всех белорусских дипломатов

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24 мая 2021, 19:26 Источник: ТАСС

Рига, фото: pixabay.com

Латвия высылает посла и всех дипломатов посольства Белоруссии в стране в ответ на требование Минска послу и всем сотрудникам дипломатического представительства республики покинуть Белоруссию.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис. В министерство пригласили временного поверенного в делах Белоруссии в Латвии, чтобы сообщить об этом решении.

Министр обороны Латвии назвал посадку гражданского самолета в Белоруссии государственным терроризмом.

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