Министр обороны Латвии назвал посадку гражданского самолета в Белоруссии государственным терроризмом

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24 мая 2021, 17:53 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: cоцсети

Реакция Евросоюза и США на захват гражданского самолета должна быть резкой на всех уровнях, иначе можно ожидать только формального осуждения и санкций. Такое мнение высказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

«Шаг, сделанный Белоруссией, шокирует и в каком-то смысле следует его рассматривать как государственный терроризм, против которого должна быть очень резкая реакция. Конечно, юристы смогут точно сформулировать, как будут называться действия Белоруссии, но с политической точки зрения это явно спонсируемый терроризм. Более того, в данном случае полемика международных спортивных организаций о том, что спорт отдален от политики, не выдерживает критики, потому что в таких случаях это не так. Необходимо следить за реакцией, например, со стороны международной федерации хоккея и футбола. Беларусь должна не только освободить задержанного Романа Протасевича, но и потребовать наказания агентов, которые заставили приземлиться в Минске. Травим людей в зарубежных странах, стреляем ракетами по самолетам. Что происходит? Это уму непостижимо! На что еще способны подобные диктаторы? Если реакция Запада, после таких событий, будет мягкой в виде попытки переговоров, то это ни к чему не приведет! На этот раз мы должны действовать сообща: совместные действия ЕС и США, иначе будет только формальное осуждение и санкции. На практике это не работает, потому что в данном случае любые колебания узаконивают действия властей Беларуси», - заявил министр обороны Латвии.

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