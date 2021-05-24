МИД Белоруссии потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну

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24 мая 2021, 18:36

флаг Белоруссии, фото: соцсети

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что послу Латвии и всем сотрудникам латвийского посольства предложено покинуть страну после оскорбления государственного флага республики в Риге.

Макей отметил, что Минск не может не отвечать на подобные провокации. Посол должен покинуть Белоруссию в течение 24 часов, остальные - в течение 48 часов. В здании посольства должен остаться один технический служащий для ухода за ним.

Мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем на чемпионате мира по хоккею приняли решение поменять государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который был официальным в 1991—1995 годах. "Флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге - и мы его сняли", - написал политик в своём Twitter. Государственную символику заменили на месте, где были установлены флаги стран-участниц мирового первенства.

Ранее латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией.

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