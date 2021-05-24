Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

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24 мая 2021, 10:22 Источник: РИА Новости

самолёт Ryanair, фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/ globallookpress.com

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил, что национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске в воскресенье, 23 мая.

«Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов», - высказал он.

Линкайтс отметил, что данные действия связаны с вопросами безопасности воздушных судов.

Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан.

Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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