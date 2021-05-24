Латвийская авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс заявил, что национальный авиаперевозчик AirBaltic принял решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске в воскресенье, 23 мая.
«Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов», - высказал он.
Линкайтс отметил, что данные действия связаны с вопросами безопасности воздушных судов.
Напомним, что 23 мая в аэропорту Минска экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан.
Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29.
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