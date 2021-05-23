Полет Афины-Вильнюс: глава МИД Латвии осудил действия белорусских властей

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23 мая 2021, 20:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: people.onliner.by

В самолете, который летел по маршруту Афины-Вильнюс и был «посажен» в Минске, чтобы арестовать журналиста Романа Протасевича, находились также два жителя Латвии. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.



Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич осудил действия белорусских властей и подчеркнул, что они противоречат международному праву:



«Это абсолютно неприемлемо. Самолет и всех пассажиров нужно немедленно освободить, они должны продолжить путь к месту назначения. Международная реакция должна быть мощной и эффективной».

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