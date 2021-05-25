Версия Avia.pro: переброшенные в Сирию российские Ту-22М3 показали свою полную неуязвимость перед американскими системами Patriot

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25 мая 2021, 09:24 Источник: Аvia.pro

Американские комплексы Patriot, Jens Büttner / globallookpress.com

Переброшенные на территорию Сирийской Арабской Республики российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 продемонстрировали свою полную неуязвимость перед американскими системами ПВО Patriot. Соответствующая версия высказана в публикации, появившейся в сети.

Некоторое время назад стало известно, что на базе РФ «Хмеймим» в Сирии впервые сели Ту-22М3. Сайт Avia.pro указывает, что бомбардировщики могли добраться до пункта назначения только через Иран или соседний Ирак, где Соединенные Штаты развернули комплексы Patriot.

Портал отмечает, что Ту-22М3 пролетели в зоне действия Patriot, оставшись незамеченными ими. Таким образом, машины показали свою полную неуязвимость перед американскими системами, делается вывод в процитированном материале.

Ранее сегодня тот же самый ресурс спрогнозировал, что в Лондоне вспыхнет паника, если крейсер «Москва» подойдет к британской авианосной группе у побережья Сирии.

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