Avia.pro: в Лондоне вспыхнет паника, если российский крейсер «Москва» подойдет к британской авианосной группе у берегов Сирии

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25 мая 2021, 08:56 Источник: Аvia.pro

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

В Лондоне вспыхнет паника, если российский крейсер «Москва» подойдет к британской авианосной группе у берегов Сирийской Арабской Республики. Такой прогноз высказан в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro пишет, что в скором времени к военно-морской базе РФ в Сирии должна приблизиться группа британских кораблей, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth. Авторы сайта полагают, что российская сторона может отправить на перехват судов крейсер «Москва», который в настоящий момент находится в Черном море.

В процитированной публикации предсказывается, что в Лондоне начнется паника, если «Москва» подойдет к кораблям. Вооружения, которым обладает крейсер, хватит для того, чтобы разбить всю группу, отмечает ресурс.

Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео с посадкой в Сирии стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, впервые прибывших на базу «Хмеймим».

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