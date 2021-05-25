Avia.pro: в Лондоне вспыхнет паника, если российский крейсер «Москва» подойдет к британской авианосной группе у берегов Сирии

В Лондоне вспыхнет паника, если российский крейсер «Москва» подойдет к британской авианосной группе у берегов Сирийской Арабской Республики. Такой прогноз высказан в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro пишет, что в скором времени к военно-морской базе РФ в Сирии должна приблизиться группа британских кораблей, возглавляемая авианосцем HMS Queen Elizabeth. Авторы сайта полагают, что российская сторона может отправить на перехват судов крейсер «Москва», который в настоящий момент находится в Черном море.
В процитированной публикации предсказывается, что в Лондоне начнется паника, если «Москва» подойдет к кораблям. Вооружения, которым обладает крейсер, хватит для того, чтобы разбить всю группу, отмечает ресурс.
Ранее во вторник сообщалось, что в интернете появилось видео с посадкой в Сирии стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, впервые прибывших на базу «Хмеймим».
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