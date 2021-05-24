Бывший глава МИД Украины Климкин назвал «ударом под дых» отказ США от санкций против оператора «СП-2»

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24 мая 2021, 07:29

трубы, фото:Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что отказ Соединённых Штатов от введения санкций против строящей трубопровод «Северный поток – 2» компании стало «ударом под дых» со стороны Вашингтона.

«Снятие США санкций с компании, которая строит "Северный поток — 2" — это как удар "под дых". И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», - написал он в Facebook.

По его словам, если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных переговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества. Климкин не хотел бы, чтобы в отношениях между Украиной и США начали «возникать признаки кризиса доверия - это то, что сейчас нужно меньше всего».

«Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения "Северного потока — 2" мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва», - заключил дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в интересах страны приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG.

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