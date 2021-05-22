Минфин США перечислил российские компании и суда, которых коснулись санкции из-за «Северного потока - 2»

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22 мая 2021, 15:56 Источник: РИА Новости

трубы для строительства "СП-2", фото: Stefan Sauer/dpa/ globallookpress.com

США ввели санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток - 2». Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил американский Минфин.

В санкционный список вошли «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также тринадцать судов: «Академик Черский», «Балтийский исследователь», «Спасатель Карев», «Юрий Топчев», «Владислав Стрижов», «Артемис Оффшор», «Бахтемир», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч» и «Умка».

Однако Минфин разрешил проводить операции с «Морспасслужбой», которые не связаны со строительством «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».

Ранее в Белом доме признались, что теперь остановить строительство «Северного потока — 2» практически невозможно.

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