Сенатор Косачев оценил новый проект США о санкциях в отношении «Северного потока – 2»
21 мая 2021, 13:38
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал информацию о новой законодательной инициативе США, направленной на восстановление санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".
Сенатор обратил внимание на то, что инициативу подписали 14 человек – все они являются представителями Республиканской партии. "Это, условно говоря, проект оппозиции", – заметил Константин Косачев в рамках разговора с RT в пятницу, 21 мая.
По мнению сенатора, законодательная инициатива, которая направлена на восстановление санкций против "Северного потока – 2" является актом внутриполитической борьбы . Косачев также добавил, что проект уже находится в "высочайшей степени готовности", вследствие чего окончательно заблокировать его невозможно.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.