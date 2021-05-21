Сенатор Косачев оценил новый проект США о санкциях в отношении «Северного потока – 2»

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21 мая 2021, 13:38

сенатор Константин Косачев, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал информацию о новой законодательной инициативе США, направленной на восстановление санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".

Сенатор обратил внимание на то, что инициативу подписали 14 человек – все они являются представителями Республиканской партии. "Это, условно говоря, проект оппозиции", – заметил Константин Косачев в рамках разговора с RT в пятницу, 21 мая.

По мнению сенатора, законодательная инициатива, которая направлена на восстановление санкций против "Северного потока – 2" является актом внутриполитической борьбы . Косачев также добавил, что проект уже находится в "высочайшей степени готовности", вследствие чего окончательно заблокировать его невозможно.

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