Блинкен считает, что в интересах США приостановить санкции в отношении Nord Stream 2

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что в интересах страны приостановить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ее главы Маттиаса Варнига, а также работников.
Блинкен отметил, что Госдеп подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA. В документе обозначены четыре судна, пять организаций, а также одно лицо, которое принимает участие в строительстве газопровода "Северный поток–2". В частности, речь идет о компании Nord Stream 2 AG и ее главе Маттиасе Варниге. По словам госсекретаря, лица, отмеченные в докладе, подлежат санкциям,если только они не будут приостановлены.
Энтони Блинкен также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение ограничений против Nord Stream 2 AG, Варнига и корпоративных работников организации.
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