Блинкен написал в соцсети объяснение, для чего встретился с Лавровым

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20 мая 2021, 06:57 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: twitter.com/ABlinken/photo

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встречался в среду, 15 мая, с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.

Встреча Лаврова и Блинкена прошла в Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета.

После беседы с российским министром госсекретарь написал пост в Twitter, - передаёт РИА Новости.

"Встретился сегодня с министром иностранных дел Лавровым для оценки предложения о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. Я также вновь заявил о нашей решимости в ответ на российские действия против Украины, "Радио Свобода / Свободная Европа"* и Алексея Навального", - говорится в посте Блинкена.

Лавров и Блинкен проговорили больше, чем планировали.

* СМИ, выполняющее функции иноагента.

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