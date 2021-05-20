Лавров и Блинкен «проговорили больше, чем планировали»

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20 мая 2021, 06:08 Источник: МИД РФ

Сергей Лавров, фото с сайта МИД РФ

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лаврова и Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике в среду, 19 мая, проговорили больше, чем планировали. Лавров выступил перед журналистами после встречи с американским коллегой.

Глава МИД РФ заявил, что беседа с Блинкеном продлилась дольше, чем они планировали, и показалась ему конструктивной.

Как отметил Лавров, «есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Россией и США в предыдущие годы».

По оценке главы российской дипломатии, «завалов» очень много и разгребать их непросто.

Лавров почувствовал у Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. «За нами дело не станет» - заключил глава МИД РФ.

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