Бывший полковник Баранец: НАТО хочет «откусить» у России Калининградскую область
23 мая 2021, 11:50
Североатлантический альянс хочет «откусить» у Российской Федерации Калининградскую область. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный военный аналитик, бывший полковник Виктор Баранец.
Специалист прокомментировал в эфире YouTube-канала журналиста Владимира Соловьева заявление президента Владимира Путина о том, что РФ «выбьет зубы» тем, кто пытается «откусить» ее территории.
По словам Баранца, высказывание главы государства стало предупреждением трем сторонам. Экс-полковник назвал очевидным фактом то, что НАТО хочет «откусить» Калининградскую область, Украина – Крымский полуостров, а Япония – Курилы.
Как сообщалось ранее сегодня, портал Baijiahao написал, что учения российских ВМФ спасли китайские корабли от столкновения с флотом США и Токио.
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