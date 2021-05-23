Baijiahao: учения ВМФ России спасли китайские корабли от столкновения с флотом США и Японии

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23 мая 2021, 10:04 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Учения российских ВМФ спасли корабли КНР от столкновения с флотом Соединенных Штатов и Японии. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Ресурс Baijiahao пишет, что некоторое время назад в Восточно-Китайском море прошли японские маневры, в которых, в частности, приняли участие американские суда. Пекин, реагируя на учения, отправил три своих корабля в зону действия иностранных флотов.

Китайские суда были обнаружены в непосредственной близости от японских вод. В публикации Baijiahao, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», отмечается, что от столкновения с флотом Токио и Штатов корабли КНР спасли ВМФ РФ.

Шесть боевых единиц российского Тихоокеанского флота вышли в море и начали свои учения к западу от мыса Соя, расположенного на острове Хоккайдо. Благодаря тому, что внимание возглавляемой Японией и США группировки оказалось переключено на маневры РФ, китайские суда спокойно покинули опасный район и вышли в Тихий океан.

Как сообщалось ранее в воскресенье, издание The National Interest спрогнозировало, что новый американский бомбардировщик B-21 станет «худшим кошмаром» Москвы.

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