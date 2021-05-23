The National Interest: новый бомбардировщик США станет «худшим кошмаром» России

Аргументы Недели → В мире 13+

23 мая 2021, 09:24 Источник: «ПолитРоссия»

Американский бомбардировщик, av4 / globallookpress.com

Новый бомбардировщик Соединенных Штатов станет «худшим кошмаром» Российской Федерации. Соответствующее мнение было выказано на страницах зарубежных СМИ, пишет отечественная сетевая пресса.

Как информирует портал «ПолитРоссия», издание The National Interest (NI) подготовило материал, посвященный американской машине Northrop Grumman B-21 Raider, первый полет которой должен состояться в 2022 году.

В публикации говорится, что Вашингтон намерен получить в лице B-21 лучший бомбардировщик в истории военной авиации. Согласно имеющейся информации, самолет будет сочетать в себе элементы существующих машин-«невидимок» и совершенно новых технологий.

По всей видимости, B-21 будет сложнее обнаружить, чем какой-либо другой бомбардировщик, отметили авторы NI. Также они спрогнозировали, что самолет станет «худшим кошмаром» России.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu написал, что заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о превосходстве ядерного оружия страны вызвало злость в США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости